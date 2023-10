Romelu Lukaku brachte die Roma in der ersten Halbzeit in Führung.

Die Szene des Spiels

Die 52. Minute. Mit einem 0:1 aus Sicht von Servette war es in die Pause gegangen – und man hätte den Genfern für den zweiten Durchgang nach einer abgeklärten Leistung noch einiges zugetraut. Doch Andrea Belotti erstickte jegliches Aufbäumen der Gäste mit seinem Tor zum 2:0 im Keim. 4:0 lautete das Resultat am Ende.

Die Schlüsselfigur

Das bessere Team

In Halbzeit eins hätte man Mühe gehabt, die Frage nach dem haushohen Favoriten zu beantworten. Servette startete mit zwei Topchancen (1./11.) und trat mindesten ebenbürtig auf. Doch je länger das Spiel dauerte, desto lässiger spielte die Roma die Pflichtaufgabe herunter. In Halbzeit zwei hatten die Genfer dann praktisch gar nichts mehr von der Partie.

Das Tribünengezwitscher

Mit José Mourinho steht der grösste Star der Römer an der Seitenlinie. Normalerweise. Denn der Portugiese war nach seiner Schiedsrichterbeleidigung im Nachgang des verlorenen Europa-League-Finals am 31. Mai gegen Sevilla für vier (Uefa-)Spiele gesperrt worden. Der 60-Jährige hatte dem britischen Schiedsrichter Anthony Taylor in der Tiefgarage abgepasst und ihn unzimperlich zur Rede gesellt. Beim Rückspiel in Genf (30.11.) wird er seine Sperre abgesessen haben.

Die Tore

21’ | 1:0 | Nach einem unnötigen Ballverlust war es Aussenläufer Zeki Celik, der Romelu Lukaku im Servette-Strafraum anspielte. Dieser presste den Ball irgendwie am eigentlich präsenten Genfer Keigo Tsunemoto und an Goalie Jérémy Frick vorbei ins Tor. Es ist der 13. Treffer des Belgiers im 13. Europa-League-Spiel hintereinander.

Der Ausblick

Am Sonntag muss Servette bei Lugano ran (14.15 Uhr), das seinerseits am Donnerstag bei Besiktas Istanbul gewinnen konnte. Weiter in der Conference League geht es für die Genfer am 26. Oktober mit dem Spiel in Moldawien gegen Sheriff Tiraspol (21.00 Uhr).