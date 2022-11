Sonderfall Schweiz: Europa leidet unter der Inflation – doch in der Schweiz wird vieles günstiger

Trotz Inflation gibt es in der Schweiz auch Produkte, die in den letzten zwölf Monaten günstiger geworden sind. In der Bildstrecke siehst du, welche Preise bei Digitec Galaxus zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 gesunken sind.

Die EU kämpft gegen die Teuerung: Die Inflation hat im Euroraum im Oktober mit 10,7 Prozent ein Rekordhoch erreicht. In den Niederlanden betrug die Preissteigerung 16,8 Prozent, in Italien 12,8 Prozent, in Deutschland 11,6 Prozent, in Österreich 11,5 Prozent und in Spanien 7,3 Prozent.