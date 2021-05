Maximal 3000 Besucher - Europa-Park-Chef will schon am Freitag wieder öffnen

Lange war unklar, wann der Europa-Park in Rust (D) wieder seine Tore öffnet. Anfang der Woche machten die Betreiber des Freizeitparks Hoffnung, dass es am Pfingstsamstag, 22. Mai, soweit sein könnte, wenn die Corona-Werte stimmen. Jetzt soll es schon früher soweit sein: der Europa-Park soll schon am Freitag wieder öffnen, wie Parkinhaber Roland Mack gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» sagte.

Das Besucherkontingent soll allerdings stark eingeschränkt sein. So sollen am Eröffnungstag nur zwischen 2000 und 3000 Besucherinnen und Besucher in den Park hinein dürfen. Falls alles klappt, könnte die Zahl am Pfingstsamstag auf 10’000 steigen. Später wollen die Parkbetreiber die Besucherzahl auf 20’000 erhöhen, was der Hälfte der bisherigen Tagesobergrenze entspricht.