Hochsaison – Europa-Park erhöht die Eintrittspreise

Das neue Preismodell gilt sowohl in der Sommer- als auch in der Wintersaison.

Wer dieses Jahr in den Europa-Park will, muss drauf zahlen: Der Freizeitpark in Rust erhöht seine Eintrittspreise in der Hochsaison, wie etwa zur Ferienzeit. Ein Tagesticket kostet dann je nach Datum zwischen 55 und 62 Euro für Erwachsene, wie Parkerlebnis.de schreibt.