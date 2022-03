Saisonstart - Europa-Park öffnet 4-Sterne-Hotel für über 100 Flüchtlinge aus der Ukraine

Am 26. März startet der Freizeitpark dann offiziell in die Sommersaison.

Der Europa-Park startet in die Sommersaison: Am Samstag, 26. März eröffnet der Freizeitpark offiziell seine Tore. Dabei bleibt die Besucherzahl aufgrund der Corona-Pandemie auch in der kommenden Saison beschränkt, wie der Europa-Park in einer Medienkonferenz mitteilt.