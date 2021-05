Jetzt ist es definitiv - Europa-Park öffnet am Freitag wieder

Das Besucherkontingent soll zur Öffnung am Pfingstwochenende stark eingeschränkt sein. So sollen am Eröffnungstag am Freitag nur maximal 3000 Besucherinnen und Besucher in den Park hinein dürfen. Am Pfingstsamstag wollen die Parkbetreiber 10’000 hineinlassen. Später wollen sie die Besucherzahl auf 20’000 erhöhen, was der Hälfte der bisherigen Tagesobergrenze entspricht.