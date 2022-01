Rassismusvorwürfe : Europa-Park schliesst «Dschungel-Flossfahrt» wegen Kritik

Die Attraktion im Freizeitpark in Rust steht seit Jahren in Kritik wegen rassistischer Darstellungen. Jetzt wird die Bahn ersetzt. Denn die Dschungelfahrt passe nicht mehr in die heutige Zeit.