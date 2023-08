Sekundenschlaf bei Piloten: Zahlen veröffentlicht

Darüber hinaus gaben 72,9 Prozent der Pilotinnen und Piloten an, dass sie sich zwischen den Einsätzen nicht ausreichend von der Müdigkeit erholen konnten. In der Aviatik-Sprache spricht man dabei von Pilot fatigue (Ermüdung des Piloten).

In der Schweiz, Deutschland und Österreich gaben zwischen 25 und 30 Prozent der Piloten und Pilotinnen an, immer oder regelmässig nicht genügend erholt ein Flugzeug fliegen zu müssen.

Unausgeruht im Cockpit

Der Bericht deckt einen besorgniserregenden Trend bei der Verlängerung von Flugdienstzeiten auf: Fast jeder fünfte Pilot oder Pilotin nutzte das Ermessen des Kommandanten (Commander’s Discretion, CD), um seine Flugdienstzeiten innerhalb der letzten vier Wochen zweimal oder öfter zu verlängern. Ausserdem äusserten mehr als 60 Prozent der Pilotinnen und Piloten in unterschiedlichem Masse Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Konsequenzen, wenn sie sich weigern würden, einen Flugdienst im Rahmen der CD zu verlängern.