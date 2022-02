WHO : Europa steht vor möglichem Corona-«Endspiel» — dank drei Faktoren

Die Kombination von drei Faktoren könnte dem Kontinent eine gute Chance geben, die Ausbreitung von Covid bald unter Kontrolle zu bekommen. Gleichzeitig will die Weltgesundheitsorganisation 2022 zum «Jahr der Impfstoff-Gerechtigkeit» machen.

1 / 6 Europa könnte bei der Bekämpfung der Pandemie vor einem Schlüsselmoment stehen. REUTERS Gemäss Hans Kluge, dem Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation für Europa, ist dieses «Endspiel» dem Zusammentreffen dreier Faktoren zu verdanken: REUTERS Die steigende Durchimpfung, … REUTERS

Darum gehts Fast ein Drittel aller Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie wurden im Jahr 2022 registriert.

Die Kombination aus drei Faktoren spielen beim Pandemie-Ausstieg eine wichtige Rolle.

Pflegekräfte sollen dann wieder in Bereichen wie beispielsweise der Krebsbehandlung arbeiten können.

Europa steht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer einzigartigen Chance, die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu bekommen und in der Pandemie ein «Endspiel» einzuläuten. Drei zusammentreffende Faktoren gäben Europa die Aussicht auf eine mögliche «Feuerpause» im Kampf gegen Sars-CoV-2, erklärte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, auf einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen am Donnerstag: Die grosse Zahl verabreichter Impfungen und natürlicher Immunisierungen durch Omikron, das nahende Winterende sowie die geringere Krankheitsschwere der Variante. «Diese Periode des höheren Schutzes sollten wir als ‹Feuerpause› begreifen, die uns anhaltenden Frieden bringen könnte».

«Jede Atempause muss genutzt werden»

«Wir sollten diese Chance nicht verschwenden», mahnte Kluge in Bezug auf die mögliche kommende Entspannung der Lage zudem. «Jegliche Atempause muss umgehend genutzt werden, um das Gesundheitspersonal zu befähigen, zu anderen wichtigen Gesundheitsfunktionen zurückzukehren, um den Rückstand in der Pflege abzubauen.»

Während der erhofften Atempause müssen dem WHO-Regionaldirektor zufolge zudem das Impfen weiter vorangetrieben und neu aufkommende Varianten genau beobachtet werden, um sich für mögliche künftige Wellen zu rüsten. Kluge appellierte daran, die verfügbaren Impfstoffe ausreichend in alle Länder zu verteilen: «Lasst 2022 das Jahr der Impfstoff-Gerechtigkeit werden.»

Zwölf Millionen Fälle in einer Woche

Derzeit rollt die Welle der hoch ansteckenden Omikron-Variante in Europa noch rasant von West nach Ost. Allein in einer Woche habe es zwölf Millionen neue Corona-Fälle gegeben, die massgeblich Omikron zuzuschreiben seien, sagte Kluge. Fast ein Drittel aller Covid-19-Fälle wurde demnach seit Beginn der Pandemie allein in diesem Jahr registriert.

Anlässlich des Weltkrebstags am Freitag verwies Kluge auf die «katastrophalen Auswirkungen» Coronas auf Krebserkrankte. «Krebs-Screenings, Diagnosen und Behandlungen haben auf nie dagewesene Weise gelitten, während der Gesundheitssektor mit den Covid-Erkrankungen kämpfte.» In einigen europäischen Ländern hätten laut WHO-Erhebungen in der Pandemie bis zu 50 Prozent weniger Krebs-Vorsorge und Behandlungen stattgefunden.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!