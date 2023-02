Functional Fitness: Europa- und Weltmeister – Jan Matiaska (28) ist der fitteste Schweizer

Jan Matiaska trainiert rund 20 bis 25 Stunden pro Woche. 20min

Darum gehts Seit 2018 trainiert Jan Matiaska semi-professionell im Functional-Fitness-Bereich.

2022 wurde er dafür belohnt: Er wurde zugleich Welt- und Europameister im Functional Fitness.

In der Schweiz ist Matiaska derzeit einer der wenigen Athleten, die diesen Sport professionell ausüben können.

Jan Matiaska ist Welt- und Europameister im Functional Fitness. Seit 2018 übt der gebürtige Aargauer die Sportart auf semi-professioneller Basis aus. «Zu dem Sport bin ich gekommen, da mein damaliger Physiotherapeut in einem Crossfit-Studio gearbeitet hat.» Dort habe er Sportlerinnen und Sportler gesehen, die Übungen gemacht hätten, die er nicht konnte. «Ich habe mich immer als sehr fit und beweglich eingeschätzt. Das hat also meinen Ehrgeiz geweckt.»

Bevor er 2018 mit Crossfit startete, spielte er bei den Zürich Renegades American Football und schaffte es bis in die Schweizer Nationalmannschaft. «Als ich mit dem Functional Training begann, merkte ich schnell, dass mir die Sportart liegt», sagt der 28-Jährige. An seinem ersten nationalen Wettkampf 2018 habe er sogleich den 40. Platz erzielt. Letztes Jahr errang er allerdings seinen bisher grössten Erfolg: den Gewinn des Europa- und Weltmeistertitels im Functional Fitness. «Das war ein unglaubliches Gefühl», so der Sportler. «Ich werde mich für immer an diesen Moment erinnern und eines Tages meinen Kindern davon erzählen.»

«Ich glaube an die Zukunft des Verbands»

Doch was ist Functional Fitness überhaupt? An einem Wettkampf absolvieren die Athleten verschiedene Tests. Dabei zeigen sie in den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Kraftausdauer, Flexibilität, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance, Koordination und Genauigkeit Spitzenleistungen. In jedem Test messen sich Athleten ähnlich wie im Crossfit in verschiedenen Übungen, die auf Zeit, auf Wiederholungen oder auf Gewicht ausgeübt werden. In der Kategorie «Mixed» müssen die Sportler etwa über 200 Doppelseilsprünge machen, 150 Squats und 75 Schulterpressen. In der Kategorie «Skill» geht es darum, beim Handstand, Barrensitz (L-Sit) oder bei einbeinigen Kniebeugen so lange wie möglich durchzuhalten.

Der Unterschied zwischen Crossfit und Functional Fitness sei marginal. Functional Fitness ist laut Matiaska anders organisiert, so gibt einen internationalen Verband und Landesverbände, die Athleten an die Wettkämpfe senden. «Ich habe mich bewusst für Functional Fitness entschieden, weil ich an die Zukunft des Verbands glaube.» Er rechne damit, dass Functional Fitness in Zukunft auch von Swiss Olympic anerkannt werde und die Sportlerinnen und Sportler staatlich unterstützt würden.

Derzeit finanziere er sich durch Sponsoringverträge und einen Teilzeitjob im Marketing. «In der Schweiz bin ich aber einer der wenigen Athleten, die den Sport mehr oder weniger professionell ausüben können.»

