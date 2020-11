Terroranschlag in Wien : Europa verurteilt «feigen Akt von Gewalt und Hass»

Nach einem Terroranschlag in Wien mit mehreren Toten ist das Entsetzen gross. Aus Deutschland und Frankreich treffen Solidaritätsbekundungen ein.

1 / 10 In Wien sind am Montagabend an sechs Orten Schüsse gefallen. Screenshot Heute.at Mehrere Personen in Restaurants sollen verletzt worden sein. heute.at Die Anzahl der Verletzten ist derzeit noch unklar. Leser-Reporter

Darum gehts Ein Terroranschlag in Wien hat am Montag Österreich erschüttert.

Es ist von mehreren Toten und vielen Verletzten die Rede.

Politiker aus ganz Europa verurteilen den Anschlag.

Deutsche Politiker haben bestürzt auf den mutmasslichen Terroranschlag in der Innenstadt von Wien reagiert. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sprach am Montagabend auf Twitter von «erschütternden Nachrichten». «Was auch immer das Motiv und wer auch immer die Täter sein könnten. Solche Taten verdienen Ächtung, null Toleranz und die ganze Härte des Gesetzes.» FDP-Chef Christian Lindner twitterte: «Unsere Gedanken sind in Wien». Olaf Scholz schreibt von «entsetzlichen Nachrichten» und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärt: «Der Terroranschlag von Wien erschüttert uns zutiefst.»

EU-Ratspräsident Charles Michel hat den Anschlag als feigen Akt gegen das Leben und die menschlichen Werte verurteilt. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Menschen in Wien nach dem schrecklichen Anschlag von heute Abend», teilte Michel am Montag mit. Europa stehe an der Seite Österreichs.

«Wir werden nichts nachgeben»

Ähnlich äusserten sich auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Parlamentspräsident David Sassoli und der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell. Sassoli kommentierte: «Mit Trauer und Entsetzen verfolgen wir die Nachrichten von einem erneuten Anschlag in Europa.» Borrell sprach von einem «feigen Akt von Gewalt und Hass». Von der Leyen sicherte Österreich Solidarität zu und schrieb zudem: «Wir sind stärker als Hass und Terror.»

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Österreich sein Mitgefühl ausgesprochen. Macron habe Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Montagabend volle Solidarität und Unterstützung Frankreichs zugesagt und Hilfe angeboten, falls diese notwendig sei, hiess es aus Kreisen des Präsidentenpalasts in Paris.

Die Franzosen teilten den Schock und die Trauer der Österreicher, schrieb Macron ausserdem auf Deutsch und Französisch auf Twitter. «Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa», so Macron weiter. «Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben.»

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat den mutmasslichen Terroranschlag in Wien scharf verurteilt. «In unserem gemeinsamen europäischen Haus darf kein Platz für Hass und Gewalt sein», schrieb Conte am Montagabend auf Twitter. Italien stehe dem österreichischen Volk bei. Das Land denke an die Angehörigen der Opfer und der Verletzten.