Granit Xhaka begeistert mit Vorlage bei Sieg von Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen gewinnt auch dank Xhaka

Nati-Captain Granit Xhaka, der unter der Woche mit 20 Minuten exklusiv über seinen Einstieg ins Modebusiness sprach, ist derzeit in Top-Form. Letzten Freitag zog er im Spitzenduell in der Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München (2:2) die Fäden und nun präsentierte sich der Schweizer auch in der Europa League gegen Häcken in Top-Form.

Fabian Rieder sieht ein Blitztor

Im Spätsommer wechselte Fabian Rieder von den Young Boys in die Ligue 1 zu Rennes. Bisher kam der Youngster in zwei Ligapartien zum Einsatz, nun folgte ein Teileinsatz in der Europa League. Rennes siegte mit 3:0 gegen Maccabi Haifa. Das erste Tor fiel bereits in der ersten Minute, die Franzosen starteten also wie die Feuerwehr. Rieder wurde in der 73. Minute eingewechselt. Vincent Sierro, der wie Rieder in der Ligue 1 kickt, stand ebenfalls in der Europa League am Donnerstag im Einsatz. Mit Toulouse kam er zu einem 1:1 gegen Union St-Gilloise.