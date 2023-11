Europacup: Fabian Rieder trifft – Granit Xhaka mit Mega-Serie

Hier trifft Fabian Rieder für Rennes. X

Darum gehts Am Donnerstag standen mehrere Spiele in der Europa und Conference League an.

Mit Granit Xhaka und Fabian Rieder standen ein paar Schweizer im Einsatz.

Der FC Liverpool verlor überraschend gegen Toulouse.

Granit Xhaka siegt und siegt

Was war das für ein Spiel. In der Europa League gewann Bayer Leverkusen mit Nati-Captain Granit Xhaka in der Startelf mit 1:0 gegen Karabach. Bayer hatte lange Zeit sehr grosse Mühe, das Sieg-Tor fiel erst in der Nachspielzeit nach einem Handspiel. Boniface liess sich diese Chance nicht nehmen und schoss die Kugel halbhoch ins rechte Eck. Leverkusen schaffte damit den vierten Sieg im vierten Spiel in der Europa League. Insgesamt war es für Xhaka im wettbewerbsübergreifend 16. Pflichtspiel der 15. Sieg (ein Remis). Leverkusen hat sich dank des Erfolgs das Weiterkommen bereits am vierten Spieltag gesichert.

Hier zu sehen: Granit Xhaka im Spiel gegen Karabach. REUTERS

Servette gewinnt dank Penalty-Tor

Die Westschweizer, die in der Super League einen Lauf haben, siegten daheim gegen Sheriff Tiraspol mit 2:1. Das Spiel war äusserst dramatisch. Tiraspol ging in der 12. Minute durch ein Servette-Eigentor in Führung. Severin lenkte eine Flanke in den eigenen Kasten ab. In der Folge rannte Servette an und hatte Chancen über Chancen. Doch der Ball wollte einfach nicht rein – bis zur 84. Minute.

In dieser traf Rouiller nach einem Abpraller zur Führung. Und für das Team von René Weiler kam es noch besser! In der 90. Minute kassierte Sheriff-Spieler Zohouri Gelb-Rot, flog vom Platz und verursachte ein Elfmeter. Bedia bewies Nerven und traf zum umjubelten Sieg, der äusserst verdient war. Am Ende verzeichneten die Genfer 27 Abschlüsse (neun aufs Tor). Tiraspol kam nur zu einem einzigen (!) Torschuss und hatte insgesamt sechs Schüsse. Für Servette war es der erste Europa-League-Sieg. Genf liegt derzeit auf Gruppenrang drei. Dieser Rang würde immerhin der Sechzehntelfinal in der Conference League bedeuten.

Servette siegte am Donnerstagabend in der Europa League. Urs Lindt/freshfocus

Rieder kann sich bei gegnerischem Goalie bedanken

Was war denn das? Im Spiel zwischen Rennes und Panathinaikos (3:1) traf Fabian Rieder das erste Mal für seinen neuen Verein. Der Schweizer Youngster war im Sommer von den Young Boys zum französischen Top-Club gewechselt – und nun durfte er sich in der 9. Minute über seinen ersten Treffer freuen. Rieder traf per direktem Freistoss aus grosser Entfernung. Eigentlich war es ein ungefährlicher Schuss, doch der Ball rutschte dem Panathinaikos-Schlussmann Alberto Brignoli unglücklich durch die Arme. In der Europa-League-Gruppe F steht Rennes nach vier Partien nach drei Siegen und einer Niederlage an der Spitze.

Fabian Rieder traf für Rennes. Frederico Pestellini/Panoramic/freshfocus

Liverpool blamiert sich

Der FC Liverpool kassierte am Donnerstag in der Europa League die erste Niederlage. Das Team von Jürgen Klopp unterlag nach einer schwachen Vorstellung in Toulouse – und muss nun wieder um den Gruppensieg bangen. Der Schweizer Vincent Sierro stand bei Toulouse während 90 Minuten auf dem Feld und lieferte die Vorlage zum 2:0.

Verwirrung gab es kurz vor Schluss. Liverpools Jarell Quansah erzielte tief in der Nachspielzeit den vermeintlichen Last-Minute-Ausgleich. Als die Liverpooler jedoch feierten, motzten die Franzosen lautstark. Dies, weil Alexis Mac Allister in der Entstehung des Treffers mit der Hand an dem Ball war. Schliesslich meldete sich dann auch der VAR. Der Schiedsrichter wurde zum Bildschirm gerufen und hob letztlich die Hand. Abseits! Toulouse besiegte den FC Liverpool. Das Sierro-Team ist Gruppenzweiter hinter den Engländern.

Good News gab es für Liverpool vor der Partie: Der Vater von Star Luis Diaz wurde nach seiner Entführung wieder freigelassen. Diaz' Eltern waren am 28. Oktober an einer Tankstelle in ihrer Heimatstadt Barrancas verschleppt worden. Seine Mutter kam noch am gleichen Tag wieder frei.



Der Schweizer Vincent Sierro gewann mit Toulouse gegen den FC Liverpool. REUTERS

Frankfurt-Fans sorgen für Eklat

Eintracht Frankfurt gewann bei HJK Helsinki und sicherte sich vorzeitig das Weiterkommen in der Conference League. In Finnland holte der Bundesligist am Donnerstagabend ein 1:0. Weil PAOK Saloniki parallel am vierten Spieltag gegen den FC Aberdeen 2:2 spielte, haben die Hessen Rang zwei in Gruppe G sicher. Fares Chaibi erzielte das 1:0 mit einem Traumtor von der Strafraumecke (31. Minute). Nach dem 6:0 im Hinspiel vergab Frankfurt mehrere Chancen zu weiteren Toren.

Während des Spiels kam es zu einer unschönen Szene. Santeri Hostikka wollte gerade einen Eckball ausführen, als ein Becher aus dem Gästeblock in seine Richtung flog und ihn am Rücken traf. Es folgte eine Durchsage des Stadionsprechers. Schiedsrichter Pierre Gaillouste setzte nach Rücksprache mit den Trainern beider Teams die Partie nach zweiminütiger Unterbrechung fort.

