Frankfurt – Glasgow Rangers: «Europacup-Sieg ist besser als Sex» – Eintracht-Boss ist heiss auf Final

Nicht nur die Frankfurt-Fans sorgten in einem Flugzeug für Radau. Auch mehrere Ranger-Fans sorgten für Randale. So wurden mehrere Anhänger am Dienstag auf dem Weg zum Europa-League-Final nach Sevilla aus dem Flugzeug geworfen. Sie hatten zu viel getrunken. Englische Medien berichteten, dass sie in Toiletten geraucht und das Flugpersonal beleidigt haben sollen. «Es war ein absolut entsetzliches Verhalten, von dem Moment an, als sie anfingen, sich im Flughafen vor dem Flug zu betrinken. Es war absolut peinlich, das zu beobachten», so ein Augenzeuge gegenüber der «Sun».