Europa League: Gala von Xhakas Leverkusen – Rennes-Joker Rieder mit Assist

1 / 4 Leverkusen gewinnt mit Granit Xhaka mit 5:1 gegen Karabach. Marius Becker/dpa Rennes sieht bei Panathinaikos Athen mit 2:1 – auch dank einer Vorlage von Fabian Rieder. AFP Ajax verliert gegen Brighton und bleibt wettbewerbsübergreifend zum neunten Mal in Folge ohne Sieg. REUTERS

Darum gehts Leverkusen und Granit Xhaka fertigen Karabach gleich mit 5:1 ab.

Fabian Rieder lässt sich beim 2:1 von Rennes gegen Panathinaikos einen Assist gutschreiben.

KI Klaksvik feiert als erstes Team von den Färöern einen Sieg in einer europäischen Gruppenphase.

Sporting-Stürmer Viktor Gyökeres fliegt schon nach sieben Minuten vom Platz.

Eine Übersicht der wichtigsten Spiele der Europa League und Conference League.

Kantersiege für Leverkusen und Frankfurt

Drei Spiele, neun Punkte – Granit Xhaka marschiert mit Leverkusen weiter durch die Gruppenphase der Europa League. Gegen Karabach feiert die Werkself ein 5:1-Schützenfest, bei dem Wirtz, Boniface, Tapsoba sowie zweimal Grimaldo für die Tore sorgten. Granit Xhaka durfte schon nach einer Stunde Feierabend machen. Bundesliga-Rivale Eintracht Frankfurt fegte in der Conference League Helsinki gleich mit 6:0 weg.

Joker Rieder glänzt mit Assist

45 Minuten lang musste sich Fabian Rieder beim Auswärtsspiel gegen Panathinaikos (2:1) auf der Rennes-Bank gedulden. Nach dem Seitenwechsel durfte der Berner Neuzugang dann endlich mittun – und brauchte nur vier Minuten, um das 2:0 durch Kalimuendo mit einem wunderbaren Freistoss vorzubereiten. Rennes erobert damit die Tabellenspitze in der Europa-League-Gruppe F.

Sporting-Stürmer fliegt nach 7 Minuten vom Platz

Einen Kurzeinsatz erlebte Sporting-Stürmer Viktor Gyökeres gegen Rakow Czestochowa. Der Schwede trat seinem Gegenspieler nach wenigen Minuten unglücklich auf den Knöchel und sah dafür die Gelbe Karte. Nach VAR-Eingriff änderte der Schiedsrichter dann seinen Entscheid und zückte Rot. Etwas mehr als sieben Minuten waren zu diesem Zeitpunkt erst gespielt. Ohne Gyökeres kamen seine Kollegen in Unterzahl immerhin zu einem 1:1.

1 / 2 Für Viktor Gyökeres endet das Gastspiel in Polen schon nach sieben Minuten. IMAGO/Newspix Für diese Aktion gab es zunächst Gelb, dann meldete sich der VAR. IMAGO/Newspix

Färöer schreiben nächstes Märchen

Den ersten Punktgewinn eines färöischen Teams in einer europäischen Gruppenphase durften die Kicker von KI Klaksvik bereits Anfang Oktober beim sensationellen 0:0 gegen Top-Club Lille bejubeln. Nun klappte es gegen den slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana auch mit dem ersten Sieg. Dank des 3:0-Erfolgs dürfen die Färöer in ihrer Conference League gar vom Einzug in die Zwischenrunde träumen.

Zuber verliert nach Goalie-Bock

Steven Zuber muss mit AEK Athen im dritten Europa-League-Spiel erstmals als Verlierer vom Platz. Die Entscheidung im Duell mit Marseille fiel nach einer knappen Stunde, als AEK-Goalie Stankovic Gegenspieler Vitinha den Ball unbedrängt in die Füsse spielte, diesen anschliessend im Strafraum zu Fall brachte und mit Rot vom Platz flog. Harit verwertete den Penalty zum 2:1. Veretout sorgte wenig später ebenfalls vom Punkt für den 3:1-Endstand.

AEK-Goalie Stankovic muss gegen Marseille mit Rot vom Platz – auch wenn der Schiedsrichter zunächst nur Gelb zeigt. IMAGO/PanoramiC

Roma-Traumtor nach 45 Sekunden

Auf der Tribüne des Stadio Olimpico durfte der gesperrte Roma-Coach José Mourinho bereits nach 45 Sekunden ein erstes Mal jubeln. Bove traf mit einem traumhaften Schlenzer aus 20 Metern zum 1:0 gegen Slavia Prag, Stürmer-Star Lukaku legte wenig später den zweiten Treffer nach.

Liverpool trocknet Sierros Toulouse ab

So dürfte sich Captain Vincent Sierro den Auftritt seines FC Toulouse an der legendären Anfield Road nicht vorgestellt haben. Der französische Cupsieger konnte gegen Liverpool nur in der Starphase mithalten und kam durch Dallinga zwischenzeitlich ausgleichen. Am Ende feierten die Red dank den Toren von Jota, Endo, Núñez, Gravenberch und Salah einen klaren 5:1-Erfolg.

Vincent Sierro im Duell mit Liverpools Curtis Jones. AFP

Horror-Serie von Ajax geht weiter

Die Krise von Ajax Amsterdam geht ungebremst weiter. Das 0:2 gegen Brighton bedeutet für den niederländischen Rekordmeister die neunte sieglose Partie in Folge. In der Europa-League-Gruppe B steht Ajax damit nach drei Spielen mit zwei Punkten am Tabellenende. Noch prekärer ist die Lage aber in der heimischen Meisterschaft. Dort rangiert der Champions-League-Achtelfinalist der letzten Saison derzeit auf dem 17. und damit vorletzten Platz.