Conference League: KI Klaksvik schafft Sensation gegen OSC Lille

Sensationspunkt für Klaksvik

Mit dem 0:0 in der Conference League gegen den OSC Lille hat KI Klaksvik Geschichte geschrieben. Es ist für einen Club von den Färöern der erste Punktgewinn in einem europäischen Wettbewerb überhaupt. Umso beeindruckender, dass dieser Coup ausgerechnet gegen den französischen Topclub gelang. Das Kader von Lille hat einen geschätzten Wert von rund 200 Millionen, der von Klaksvik gerade einmal drei Millionen.

Auch Kosovaren mit Exploit

Xhaka und Leverkusen siegen weiter

AEK Athen ohne Zuber

Im Europa-League-Duell gegen Ajax Amsterdam fehlte überraschend der Name von Steven Zuber im Kader von AEK Athen. Ohne den Schweizer kam der griechische Meister zu Hause immerhin zu einem 1:1 und steht nach zwei Spielen an der Spitze der hochkarätig besetzten Gruppe B, in der sich Marseille und Brighton zeitgleich 2:2 trennten.

Liverpool bleibt makellos

Im zweiten Spiel der Europa League fährt Liverpool den zweiten Sieg ein. Nach dem 3:1 zum Start gegen Linz kommen die Reds an der Anfield Road zu einem 2:0 gegen Royale Union Saint-Gilloise. Trotz eines klaren Chancenplusses musste Liverpool lange um den Sieg zittern. Jota traf erst in der Nachspielzeit zum Schlussstand. Der Schweizer Cameron Puertas spielte bei den Belgiern durch.

Auch Rieder nur auf der Bank

Vier Tage nach seinem Startelf-Debüt in der Ligue 1 musste Fabian Rieder in der Europa League gegen Villarreal wieder auf der Rennes-Bank Platz nehmen. Dort sass der ehemalige YB-Profi auch noch in der Nachspielzeit, als Teamkollege Terrier vom Penaltypunkt scheiterte. So feierte Villarreal einen 1:0-Heimerfolg.