Serbien-Reise abgesagt : Europäer verweigern Lawrow den Überflug

Eigentlich wollte der russische Aussenminister am Montag den serbischen Präsidenten treffen. Doch die drei Nachbarländer Serbiens haben den Luftraum für Sergei Lawrows Maschine gesperrt.

Der russische Aussenminister Sergei Lawrow kann nach Angaben aus Moskau wegen einer fehlenden Fluggenehmigung an diesem Montag nicht zu einem geplanten zweitägigen Besuch nach Serbien reisen. Ein ranghoher Ministeriumsmitarbeiter bestätigte der russischen Agentur Interfax zufolge einen entsprechenden serbischen Medienbericht vom Sonntag, nach dem Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro keine Genehmigung für den Überflug der russischen Regierungsmaschine erteilt hätten.

Auf die Frage, ob der Besuch abgesagt sei, entgegnete der Ministeriumsmitarbeiter: «Die Diplomatie hat bisher nicht die Fähigkeit zum Beamen erlangt.» Zuvor hatten serbische Medien über die Absage des Besuchs von Lawrow in Belgrad berichtet, weil es keine Überfluggenehmigung gebe. Lawrow liess am Sonntag überraschend ausländische Journalisten für diesen Montag zu einer Pressekonferenz einladen.

Serbien will in die EU»

Lawrow soll nach den bisherigen Planungen in Serbien mit Präsident Aleksandar Vucic, seinem Amtskollegen Nikola Selakovic und dem Patriarchen der serbisch-orthodoxen Kirche, Porfirije, zusammentreffen, bevor er am Dienstag in die Türkei weiterreist.