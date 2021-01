Backofenuhren und Radiowecker

Viele Uhren in Elektrogeräten haben keinen eigenen Taktgeber, sondern sind auf die Impulse des Wechselstroms in Leitungen angewiesen. Die Standardfrequenz beträgt in Europa 50 Hertz. Wenn die Netzfrequenz kurzfristig einbricht, kann es sein, dass Uhren von diversen Elektrogeräten wie Backöfen und Radioweckern nicht mehr die korrekte Uhrzeit anzeigen.