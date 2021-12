Trotz Inflation : Europäische Zentralbank belässt Leitzins bei null Prozent

Trotz der steigenden Preisentwicklung, Inflationsrate, bleibt der Leitzins der EZB niedrig. Das während der Pandemie aufgesetzte Notfall-Anleihekaufprogramm soll im nächsten Jahr auslaufen.

Die Anleihekäufe unter dem im Rahmen der Pandemie aufgesetzten Notfall-Anleihekaufprogramm PEPP sollen ausserdem Ende März 2022 ausgesetzt werden, wie die EZB in Frankfurt am Main weiter mitteilte.

Der Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) befindet sich in Frankfurt am Main.

Die Preise in der Eurozone steigen, die EZB belässt den Leitzins trotzdem bei niedrigen null Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzins trotz der hohen Inflationsrate in der Eurozone bei historisch niedrigen null Prozent. Auch die beiden weiteren wichtigen Zinssätze bleiben unverändert, wie die EZB am Donnerstag mitteilte. Der Einlagenzins für Banken beträgt weiterhin minus 0,5 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig.

Die Anleihekäufe unter dem im Rahmen der Pandemie aufgesetzten Notfall-Anleihekaufprogramm PEPP sollen ausserdem Ende März 2022 ausgesetzt werden, wie die EZB in Frankfurt am Main weiter mitteilte. Im ersten Quartal 2022 sollen diese Anleihekäufe zudem in einem geringeren Umfang stattfinden als im Vorquartal.