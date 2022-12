Frankfurt am Main : Europäische Zentralbank erhöht Leitzins um 0,5 Prozent

Die EZB folgt der US-Notenbank und erhöht ihren Leitzins ebenfalls um 0,5 Prozent. Bild: Das Gebäude der EZB in Frankfurt am Donnerstag.

Neu steht er bei 2,5 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Die Euro-Währungshüter erhöhen im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation zum vierten Mal in Folge die Zinsen und treten bei Anleihenkäufen auf die Bremse. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag eine Zinsanhebung um 50 Prozentpunkte und stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht.

EZB will Anleihenbestände verringern

Zugleich will die Notenbank den Umfang der in den vergangenen Jahren von den Euro-Notenbanken aufgekauften, milliardenschweren Anleihenbestände verringern. Von März 2023 sollen Gelder aus auslaufenden Wertpapieren des billionenschweren allgemeinen Kaufprogramms APP nicht mehr in vollem Umfang in den Kauf neuer Anleihen gesteckt werden. Bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 sollen die Bestände monatlich im Durchschnitt um 15 Milliarden Euro verringert werden.