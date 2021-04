Umsatzrückgang : Europäischer Bier-Absatz sinkt wegen Corona um 3,2 Milliarden Mass Bier

Viele sagen, dass sie seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mehr Bier konsumieren. Die Brauereien spüren davon aber wenig: Der Bierabsatz ist in Europa stark zurückgegangen.

1 / 1 Das Coronavirus hat den Bier-Absatz in Europa deutlich nach unten gedrückt. 20min/Celia Nogler

Die Schliessung von Bars, Kneipen und Restaurants in der Corona-Pandemie hat in Europa im vergangenen Jahr zu einem erheblichen Rückgang des Bierkonsums geführt. Verglichen mit 2019 sank die Gesamtmenge des verkauften Biers 2020 netto um 34 Millionen Hektoliter beziehungsweise neun Prozent, wie der europäische Brauerverband «The Brewers of Europe» am Montag mitteilte. Umgerechnet sind das rund 3’180’542’563 Mass Bier – also rund 3,2 Milliarden.

Das europäische Gastgewerbe hat es besonders hart getroffen. Den Angaben zufolge gab es hier einen Rückgang um 42 Prozent, von 126 Millionen Hektoliter auf rund 75 Millionen Hektoliter. Ein geringer Anstieg des Bierabsatzes im Einzelhandel reiche nicht, um dies wettzumachen, heisst es.

Rückgang auch in der Schweiz

Auch der Biermarkt in der Schweiz schrumpfte 2020 volumenmässig um rund vier Prozent. In der Gastronomie war der Rückgang des abgesetzten Volumens mit 34 Prozent am grössten. Der Absatz im Detailhandel wuchs hingegen um rund zehn Prozent. Die Schweizer Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden teilt auf Anfrage von 20 Minuten mit, dass sie die Auswirkungen der Pandemie ebenfalls spüre. Der Bierabsatz sei 2020 im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gesunken.

In Europa gingen laut «The Brewers of Europe» rund 800’000 Jobs in der Wertschöpfungskette rund ums Bier verloren. Es gab einen Rückgang um etwa ein Drittel von 2,6 auf 1,8 Millionen. Am meisten litt die Biergastronomie, aber auch der Vertrieb war betroffen.

Auch in Deutschland hatte die Corona-Krise den Bierabsatz auf ein historisch niedriges Mass gedrückt. Die Brauereien und Bierlager setzten im vergangenen Jahr mit 8,7 Milliarden Litern 5,5 Prozent weniger ab als im Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt im Februar mitgeteilt hatte.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Probleme mit Alkohol? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 0800 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Inf ormationen für Jugendliche My Drink Control, S elbsttest Mamatrinkt.ch Papatrinkt.ch

