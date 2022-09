Kandidatur für 2025 : «Europameisterinnenschaft» – so soll die Frauen-EM in die Schweiz kommen

«Europameisterinnenschaft 2025»: Tatjana Haenni (l.), Dominique Blanc und Marion Daube (r.) präsentieren am Mittwochmorgen die Kandidatur des SFV.

Darum gehts Die Schweizer Kandidatur für die Uefa Women’s Euro 2025 ist offiziell lanciert.

Unter «Europameisterinnenschaft 2025» soll starke Konkurrenz ausgestochen werden.

Das Turnier würde in insgesamt neun Standorten ausgetragen, entschieden wird im Januar.

«Ein langes Wort für ein grosses Fest», heisst der Claim der «Europameisterinnenschaft 2025»-Kandidatur. Je länger das Wort, so scheint es, desto kürzer die Anlaufzeit: Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat es seit Anfang Jahr geschafft, ein Projekt auf die Beine stellen zu können, das die Verantwortlichen am Mittwochmorgen mit grosser Zuversicht vor die Medien treten lässt.

Konkret hat der SFV mit Präsident Dominique Blanc (72), Frauenfussball-Chefin Tatjana Haenni (55), Projektleiterin Marion Daube (45) und Medienchef Adrian Arnold (49) mit viel Enthusiasmus eine Kandidatur lanciert, deren finales Dossier am 12. Oktober eingereicht werden wird. Entscheiden tut das Exekutivkomitee der Uefa am 25. Januar 2023.

Neun Städte und ein bisschen Tessin

Die Konkurrenz ist stark: Frankreich, Polen, Ukraine und eine skandinavische Bewerbung von Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen sind im Rennen. Was spricht für die Schweiz? Als Vorteile führt Marion Daube die Lage der Schweiz im Herzen von Europa, die kurzen Wege innerhalb des Landes und die bereits existierende Infrastruktur ins Feld.

So sollen die Stadien in Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Lausanne, Sion und Thun dem Turnier einen würdigen Rahmen bieten und gleichzeitig die Euphorie in der ganzen Schweiz entfachen. «Im Tessin gibt es keine Infrastruktur für die Austragung von Spielen», begründet Daube das Fehlen der italienischen Schweiz. Aber: «In Bellinzona sind Rahmenveranstaltungen wie zum Beispiel Auslosungen vorgesehen.» Wo ein allfälliger Final stattfinden würde, ist noch nicht ausgemacht.

Sicher und mittelgross

Grundsätzlich sehe man die Kandidaturen als gleichwertig an, so Daube. Die einen hätten bereits Turniererfahrung, andere seien ähnlich neu wie die Schweiz. Allerdings ergänzt Präsident Blanc: «Die Schweiz ist im Vergleich zu den anderen Kandidaturen stabiler und sicherer.» Und: «Auch die Uefa hat Interesse daran, kleine und mittelgrosse Fussballnationen ein grosses Turnier austragen zu lassen.»

«Die Chancen für uns sind gross», ist sich Daube sicher, «am Ende entscheidet die Uefa, aber man kommt an der Schweiz nicht vorbei». Blanc: «Eine Austragung in der Schweiz ist eine riesige Gelegenheit für uns, der Welt die europäische Frauenfussball-Elite und unser Land zu präsentieren.»

Momentum ja, aber …

Der Zeitpunkt, nach der erfolgreichen Euro dieses Jahr in England ein Grossturnier an Land zu holen, scheint optimal. «Ja, der Frauenfussball hat ein Momentum», sagt Haenni. Aber genauso habe er weiterhin ein kulturelles Problem. Mit der EM solle weniger von diesem Momentum gezehrt, sondern viel mehr eine neue Euphorie in jedem Dorf und jeder Stadt der Schweiz generiert werden.

So oder so: Den Wortstörer «Europameisterinnenschaft», wie ihn Arnold nennt, wird man in den nächsten Monaten noch oft antreffen. Die Kampagne ist lanciert – und damit viel Vorfreude. Und selbst wenn es nicht klappen sollte, würde man zusätzliches Bewusstsein für den Frauenfussball schaffen: «Alleine mit einer gelungenen Kandidatur erhöhen wir die Popularität in der Schweiz.» Nun aber gehts ans Eingemachte. Oder in den Worten von Verbandspräsident Blanc: «Go on!»

Das Turnier in Zahlen Datum: Juni/Juli 2025

Teams: 16

Dauer: 25 Tage (Eröffnungs- bis Endspiel)

Total: 31 Spiele

Anspielzeiten: 18 Uhr oder 21 Uhr

Finale Abgabe Bid-Dossier: 12. Oktober 2022

Uefa-Entscheid: 25. Januar 2023

Budget: Mittlerer zweistelliger Millionenbereich