Kein Besuch für Schweizer

Europa-Park öffnet Ende Mai seine Türen

Der Europa-Park geht Ende Mai wieder auf. Jedoch können Schweizer sich noch nicht auf den Besuch freuen.



Deutschlands grösster Freizeitpark, der Europa-Park, startet am 29. Mai und damit fast auf den Tag genau zwei Monate später als geplant seine Sommersaison. Die Hotelgastronomie werde schrittweise vom 18. Mai an wieder öffnen, teilte der Vergnügungspark in Rust bei Freiburg am Freitag mit. Die von Bund und Land beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln machen dies möglich.