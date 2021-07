Fabelzeit - Europarekord von Alex Wilson zählt nicht

Alex Wilsons Rekordlauf über 100 Meter hat es nicht in die Wertung geschafft

9.84 Sekunden. In dieser Fabelzeit lief der Basler Sprintstar Alex Wilson an einem Meeting im US-amerikanischen Atlanta die 100 Meter. Das bedeutete Europarekord. Nun aber die Ernüchterung: Swiss Athletics anerkennt den Rekord nicht an.