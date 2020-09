Der Betreiber befürchtet,dass die Prostituierten nun, da das Pascha zu ist, in die Illegalität abgedrängt werden.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Das Pascha während der Fussball-WM 2006 in Deutschland. Zu Spitzenzeiten arbeiteten 120 Prostituierte im zehnstöckigen Gebäude.

Das grösste Bordell Europas, das Pascha in Köln, bleibt geschlossen. Die Betreiber haben Konkurs angemeldet.

Seit fünf Monaten sind die Bordelle in Deutschland geschlossen. Das grösste von ihnen, das Kölner Pascha, wird auch nie mehr öffnen. Der Geschäftsführer Armin Lobscheid bestätigt gegenüber der Zeitung «Express»: «Es ist irgendwie unvorstellbar, aber ich habe den Insolvenzantrag am Dienstag beim Amtsgericht eingereicht. Wir sind am Ende.»