Grosser Shutdown : Europas Wissenschaftler fordern neue Corona-Strategie

Fast alle europäischen Länder kämpfen in der Corona-Pandemie derzeit mit hohen Infektionszahlen. 300 renommierte Wissenschaftler verlangen nun gemeinsame, drastische Massnahmen, um die Zahlen zu senken.

Die Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien sind nur vier von etlichen Ländern in Europa, die in diesen Tagen Verschärfungen der Corona-Massnahmen angekündigt haben. In Deutschland hat auch ein Shutdown light die steigenden Infektionszahlen nicht bremsen können. Wie der «Spiegel» berichtet, fordern nun renommierte Forscherinnen und Forscher aus Europa in einer gemeinsamen Stellungnahme im Fachblatt «The Lancet» eine drastische Senkung der Fallzahlen in ganz Europa. Unterschrieben haben mehr als 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Unter ihnen sind auch Vertreter aus der Schweiz – so beispielsweise die Epidemiologen Matthias Egger und Christian Althaus.