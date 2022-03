Untergetaucht – Europaweit gesuchter Dieb in der Schweiz verhaftet

Ein 34-jähriger Tunesier, per internationalem Haftbefehl gesucht, konnte in Weil am Rhein von Schweizer Beamten verhaftet werden.

Seit drei Jahren suchte die deutsche Justiz einen 34-jährigen verurteilten Dieb mit Haftbefehl. Erst als der Mann in der Schweiz wegen eines Diebstahlsdelikts festgenommen wurde, konnte er aufgrund eines europäischen Haftbefehls an Deutschland ausgeliefert werden. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Anfang Februar dieses Jahres wurde der 34-Jährige wegen eines Diebstahlsdeliktes in der Schweiz auffällig und aufgrund des europaweiten Haftbefehls festgenommen. Am Donnerstagvormittag wurde der Gesuchte von den Schweizer Behörden am Autobahnübergang Weil am Rhein nach Deutschland überstellt. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.