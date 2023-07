European Games: Gregor Deschwanden über Skispringen im Sommer

Ja, richtig gelesen: An den European Games in Polen ist eine Disziplin auch Skispringen – ganz ohne Schnee. In Zakopane wird auf der Normal- wie auch auf der Grossschanze gesprungen. Der Schweizer Gregor Deschwanden sicherte sich von der kleinen Schanze am Donnerstag die EM-Bronzemedaille, hinter den Österreichern Daniel Tschofenig und Jan Hörl. Die Athleten landen dabei wie gesagt nicht auf Schnee, sondern auf gewässerten Kunststoffmatten.