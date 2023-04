April, April: So will man dich heute veräppeln.

Am 1. April wollen sich Medien auf der ganzen Welt gegenseitig mit Scherzen übertreffen. Wir zeigen dir, welche Redaktionen und Organisationen dabei am kreativsten vorgingen.

1 / 9 Die UBS-Mütze, wie sie sich der «Walliser Bote»… Walliser Bote … und der Zürcher Designer Julian Zigerli laut «Tagi» vorstellt. Tages-Anzeiger/ Visualisierung Julian Zigerli In Biel sollen Private für ihre E-Autos das Trolleybus-Netz nutzen können. Verkehrsbetriebe Biel

Darum gehts Am 1. April überbieten sich Medien und Unternehmen mit mehr oder weniger witzigen Fake-Storys.

Neue UBS-Mütze, abgelaufenes Streusalz oder Dresscode im Ferienflieger – die Palette der Scherze ist auch 2023 breit.

20 Minuten hat eine Auswahl der originellen Aprilscherze erstellt.

Hinter den Schlagzeilen, welche am Samstag von Medien in der Schweiz und in anderen Ländern verbreitet werden, verbergen sich allerlei Scherze. Nicht immer sind diese auf den ersten Blick erkennbar.

Streusalz über dem Haltbarkeitsdatum

Der ungewöhnlich milde Winter hat laut «Südostschweiz» dazu geführt, dass sage und schreibe 300’000 Tonnen Streusalz in Graubünden liegengeblieben seien, die nun ihr Haltbarkeitsdatum erreichten, schreibt etwa die «Südostschweiz» (Bezahlartikel). Doch es gibt laut dem Bericht eine Lösung: Mit den Bergen von Salz sollen laut Tiefbauamt drei Millionen Tonnen Bündnerfleisch gepökelt werden. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass das «verdorbene» Salz in den kantonalen Lagern mit «gutem» in Kontakt kommt.

Neue Kult-Mütze mit dem UBS-Logo

So klingt es durchaus plausibel, dass die UBS pünktlich zur Schaffung der neuen Super-Bank eine trendige Kappe im Stil der unvergessenen dreifarbigen SKA-Mütze aus den 1970ern geschaffen hat. Gleich zwei Redaktionsteams kamen auf diese originelle Idee – sowohl der «Tages-Anzeiger» in Zürich, als auch der «Walliser Bote» in Visp setzten auf Finanz-Nostalgie.

Beim «Tagi» stehen die drei Letter UBS bei der «We Are KMU» genannten Mütze auf schwarz-weiss-rotem Grund, beim «Boten» sind sie in den Originalfarben Blau, Weiss und Rot gehalten. In beiden Fällen steht das Bemühen der Bank dahinter, bei der Bevölkerung Sympathiepunkte zu ergattern und Volksnähe zu schaffen – die in bis zu 500’000 Exemplaren gefertigten Kopfbedeckungen würden jeweils vor Ort verschenkt.

Beichtstühle als Gartenbeete

Nicht ganz glaubwürdig ist auch die Meldung von «La Liberté», gemäss der, die Kirche beschlossen hat, mit der Zeit zu gehen und die Multifunktionalität der Kirchen und Kathedralen mit einer Innenbegrünung weiter auszureizen. Wie das Bistum Lausanne, Genf und Freiburg vorschlägt, sollen die Gotteshäuser für Urban Gardening genutzt werden. «Die Beichtstühle sollen Räume des ökologischen Wohlwollens werden», werden die Kirchenverantwortlichen zitiert.

Für Ärger beim einen oder anderen Leser dürfte ein Bericht in der «Tribune de Genève» sorgen, der durchaus eine bestimmte Glaubwürdigkeit ausstrahlt: Ein spezielles Radarsystem mit integrierter Gesichtserkennung soll Fussgängerinnen und Velofahrende registrieren, die etwa Rotlichter missachten. Die Identifikation der Verkehrssünder erfolgt dem Bericht zufolge mit Hilfe von Social Media.

High-Tech-Folie für Postfinance-Hauptsitz

Der Bär, den Postfinance den Medien aufbinden möchte, könnte auch bei einigen verfangen: Da sich die gläserne Fassade des Hauptsitzes des Finanzdienstleisters in Bern im Sommer stark aufheize, soll der markante Turm in dieser Zeit jeweils in eine High-Tech-Folie gewickelt werden, die diesen Effekt verhindert. Nanopartikel in der «ultrafeinen, blick- und lichtdurchlässigen Textilfolie» würden ermöglichen, die Klimaanlage nur noch auf dem Minimum brummen zu lassen. Die Folie sei «in Zusammenarbeit mit

Glaziologen und Textilspezialisten» entwickelt worden.

E-Power vom ÖV-Netz

Die Plattform ajour.ch überrascht mit dem Bericht über einen bald startenden Pilotversuch in der Stadt Biel: Um ihre Autos aufzuladen sollen Besitzer von E-Autos künftig das Stromnetz der Busbetriebe nutzen können. Wer sich eine sogenannte «Enhanced Charging Box» aufs Dach montieren lässt, aus der wie bei einem Trolleybus Stromabnehmer ausgefahren werden, soll innert weniger Minuten den Akku füllen können. Es würden noch Testfahrer gesucht, so der Bericht.

Kunstrasen im Kybun-Park

Für Aufregung unter den FCSG-Fans mit «langer Leitung» dürfte der Tweet des Fussballvereins sorgen, gemäss dem das Fussballfeld im Kybun-Park in St. Gallen heute vor dem Spiel gegen den FC Zürich wegen einer defekten Wasserleitung aufgerissen werden muss. Damit der Trainingsbetrieb auch künftig stets gewährleistet sei, müsse so rasch wie möglich ein Kunstrasen her – für viele Supporter ein Sakrileg.

Rivella belastet Abwasser

Wie Arosa Tourismus die Medien per E-Mail weismachen will, seien bei routinemässigen Untersuchungen erhöhte Milchsäurewerte im Abwasser entdeckt worden. Bei den Proben aus Arosa seien die Werte nun aber «deutlich über dem international festgehaltenen Grenzwert». Daraus folgerten die Behörden des Bündner Ferienortes, dass dort besonders viel Rivella konsumiert wird. Gesundheitlich bedenklich seien die hohen Milchsäurewerte allerdings nicht.

Kein Fliegen mit Jogginghosen

Auch ausländische Medien und Firmen lassen sich in Sachen Aprilscherze nicht lumpen. So will Eurowings etwa das Tragen von Jogginghosen in Flugzeugen unterbinden – wer die Outfit-Kontrolle nicht bestehe, könne sich aber am Schalter oder am Gate eine Ausleih-Hose besorgen.

«Playboy» von Künstlicher Intelligenz designt

Das Männermagazin «Playboy» geht laut eigenen Angaben ebenfalls neue Wege: So sei die aktuelle Ausgabe komplett von einer Künstlichen Intelligenz geschaffen worden, von den Texten übers Layout, bis hin zu den Bildern. Besonders positiv findet dies Chefredaktor Florian Boitin: «Wir sind total begeistert von den Möglichkeiten, die uns die neue Technologie bietet. Interviews müssen beispielsweise künftig gar nicht mehr real geführt werden. Komplizierte und zeitaufwendige Terminabsprachen mit prominenten Gesprächspartnern entfallen. Die KI liefert die Antworten gleich mit den Interview-Fragen mit». Zudem sind «erotischen Darstellungen künftig gar keine Grenzen mehr gesetzt», wie das Bild in der Fotostrecke oben eindrücklich beweist.

Genderstern zum Ausleihen

Dem Zeitgeist huldigen auch die Stadtbüchereien Düsseldorf: Auf Twitter verkünden die Institutionen, man könne ab sofort in der «Bibliothek der Dinge» ganz unkompliziert Gendersternchen ausleihen. «Ganz einfach zum Kennenlernen & Ausprobieren. Vielseitig, divers anwendbar», werben die Büchereien für ihr neues Angebot.

Auch die britische «Metro» lässt sich nicht lumpen und präsentiert eine Fülle neuer Produkte, die das Leben lebenswerter machen sollen. So etwa der Babybel-Käse, der «reifer» daherkommen soll und sich deswegen künftig in viereckiger Form präsentiert. Auch Parfums in den Geruchsrichtungen Kohl, Karotte und Randen sind laut dem Blatt beim nordirischen Anbieter von Landwirtschaftsprodukten Mash Direct in der Pipeline, die Pizza-Kette Papa John’s bringt demnach ein Proteingetränk mit Pizzageschmack und Konkurrent Little Caesars die Fish-and-Chips-Pizza auf den Markt.