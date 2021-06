Nach zweitem Meistertitel - EV Zug versteigert Trikots seiner Meisterhelden

Gross war die Freude beim EVZ, als dieser sich im Mai seinen zweiten Meistertitel sichern konnte. Vor der Bossard Arena in Zug feierten mehr als 5000 Fans den Sieg ihres Lieblingsclubs. Wer sich ein Erinnerungsstück an die Meistersaison sichern will, hat nun die Chance dazu: «Der EVZ versteigert die originalen Spielertrikots, welche die Spieler bis in den Playoff-Final an den Auswärtsspielen trugen, und bietet damit allen die Chance, sich auf ganz besondere Weise an diese historische Meistersaison zu erinnern», teilte der EVZ am Dienstag mit.