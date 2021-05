Kampf, Emotionen und wenig Tore - EV Zug vor Meistertitel – kann Servette heute endlich die Handbremse lösen?

0:1, 1:2 – in zwei Spielen in der diesjährigen Playoff-Final-Serie zwischen dem EV Zug und und Genf-Servette fielen gerade einmal vier Tore. Und nach zwei Spielen stehen die Genfer bereits mit dem Rücken zur Wand. Weil in der von Corona geprägten Saison das Final statt Best-of-7 nur Best-of-5 gespielt wird, könnten die Zentralschweizer heute Abend in der heimischen Bosshard-Arena zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte Meister werden. Und damit die seit 1999 währende Ära der «Big 4» beenden . Während dieser Zeitspanne waren stets die ZSC Lions, der SC Bern, HC Lugano oder HC Davos Schweizer Meister geworden.

«Noch sind wir nicht am Ziel, wir müssen fokussiert bleiben und um jeden Zentimeter auf dem Eis kämpfen», sagte Justin Abdelkader nach dem zweiten Sieg des EVZ. In diesem war auch der 34-Jährige wieder mit seiner Härte aufgefallen, vor allem als er Servette-Topscorer Henrik Tömmernes mit einem Check über die Bande spedierte. Tömmernes, im Vorfeld der Final-Serie als einer der Schlüsselspieler der Genfer ausgemacht, wurde in den ersten beiden Spielen immer wieder erfolgreich unter Druck gesetzt, leistete sich Fehler, die man vom Verteidiger aus der Qualifikation so nicht kannte. So stand er mit einem Fehlpass am Ursprung der 0:1-Niederlage im ersten Spiel.