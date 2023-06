Schloss Neuschwanstein: Eva (21) wollte Studienabschluss

Beim Schloss Neuschwanstein schubste am Mittwoch ein Mann zwei junge Frauen eine Schlucht hinunter. Kelsey (22) und Eva (21), die den Angriff nicht überlebte, waren in Deutschland, um ihren Studienabschluss zu feiern.

1 / 5 Diesen Ausblick sahen Eva (21) und Kelsey (22) wohl, kurz bevor sie von einem Mann angegriffen und eine Schlucht hinuntergestossen wurden. IMAGO/Marc John Die beiden Frauen feierten in Europa ihren Studienabschluss an der University of Illinois. IMAGO/Marc John Nach aktuellen Erkenntnissen griff ein 30-jähriger Landsmann die beiden Frauen an. Zuvor soll dieser die beiden sexuell bedrängt haben. IMAGO/MiS

Darum gehts Die 21-jährige US-Touristin Eva wurde am Mittwoch von einem Landsmann (30) bei Schloss Neuschwanstein in den Tod gestossen.

Eva und ihre Freundin (22) waren offenbar in Europa, um den Abschluss ihres Bachelor-Studiums zu feiern.

Der tatverdächtige US-Amerikaner wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorerst nicht ausgeliefert.

Die beiden Touristinnen, die am Mittwoch bei Schloss Neuschwanstein in eine Schlucht gestossen wurden, sind zwei Studentinnen aus den USA. Eva (21) und Kelsey (22) waren in Europa, um ihren Studienabschluss an der University of Illinois zu feiern, wie die «Bild» berichtet. Die Koffer der beiden sollen demnach noch im Hotel in München stehen.

«Bedauern den sinnlosen Tod»

«Die Universitätsfamilie be­trauert den sinnlosen Tod von Frau L. und den Angriff auf Frau C.», so der Vi­ze-Kanzler der University of Illinois, Robin Kaler, zur «Bild»-Zeitung. «Beide hätten ihren so wichti­gen Erfolg feiern sollen, ohne Angst vor so einem tragi­schen Ausgang haben zu müssen.» Erst im Mai haben die beiden Frauen ihre letzten Prüfungen in Informatik und Computer­technik hinter sich gebracht.

Beim Besuch des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein am Mittwoch sind zwei junge Frauen Opfer einer Gewalttat geworden. Ein 30-jähriger Tourist stiess sie mutmasslich eine Schlucht in der Nähe der Marienbrücke hinunter, was die Jüngere nicht überlebte. Ein tatverdächtiger 30-jähriger US-Amerikaner wurde festgenommen und sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Ein auf Twitter aufgetauchtes Video soll den Mann kurz nach seiner Verhaftung zeigen.