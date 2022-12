Bundesratswahl: Eva Herzog unterliegt – Basel ist enttäuscht

Am Mittwochmorgen wurde Elisabeth Baume-Schneider (SP) in den Bundesrat gewählt. Während im Jura der Jubel über seine erste Bundesrätin gross ist, muss Basel-Stadt nach 50 Jahren ohne Vertretung in der Landesexekutive weiter warten. Die in der Deutschschweiz favorisierte Basler SP-Ständerätin Eva Herzog unterlag der Jurassierin Baume-Schneider mit 116 zu 123 Stimmen im entscheidenden Wahlgang.