Eva Kaili will nichts von den 150’000 Euro in ihrer Wohnung gewusst haben

Korruptionsvorwürfe : Eva Kaili will nichts von diesen 150’000 Euro in ihrer Wohnung gewusst haben

Wegen der Korruptionsaffäre im Zusammenhang mit dem WM-Gastgeberland Katar wurde die Wohnung der EU-Abgeordneten durchsucht. Dabei wurden 150’000 Euro in bar gefunden.

1 / 6 In Eva Kailis Wohnung wurden bei einer Durchsuchung 150’000 Euro gefunden. Von deren Existenz will sie aber nichts gewusst haben. AFP Antworten bezüglich des Geldes kann laut ihrem Anwalt nur ihr Lebensgefährte, mit dem sie zusammenlebt, geben. AFP Kaili und drei weitere Beschuldigte sitzen seit 11. Dezember wegen der Affäre, die im Zusammenhang mit dem WM-Gastgeberland Katar steht, in Untersuchungshaft. via REUTERS

Darum gehts Im Zuhause der wegen Korruption beschuldigten EU-Abgeordneten Kaili wurden 150’000 Euro in bar gefunden.

Eva Kailis Anwalt sagte nun, dass seine Mandantin nichts von dem Geld gewusst habe.

Antworten auf die Fragen bezüglich des Geldes könne nur ihr Lebenspartner, mit dem sie zusammenwohne, geben.

In Eva Kailis Wohnung in Brüssel wurden laut einer belgischen Gerichtsquelle Taschen mit Banknoten im Wert von 150’000 Euro gefunden. Davon will die EU-Abgeordnete, die aufgrund des Korruptionsskandals ihr Amt als Vizepräsidentin des EU-Parlaments verloren hatte, aber nichts gewusst haben.

Ihr Anwalt Michalis Dimitrakopoulos sagte, Kaili habe nichts mit dem Geld zu tun, das in ihrer Wohnung gefunden wurde: «Sie wusste nichts von der Existenz des Geldes.» Er betonte, dass nur ihr Lebensgefährte, Francesco Giorgi, mit dem sie zusammenwohne, Antworten auf die Fragen bezüglich des Geldes geben könne. Kaili sei unschuldig.

Das EU-Parlament wird seit vergangenem Freitag von einer Korruptionsaffäre erschüttert. Kaili sowie drei weitere derzeit in Untersuchungshaft sitzende Verdächtige werden «Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption» vorgeworfen. Der Golfstaat Katar soll grosse Summen gezahlt haben, um Entscheidungen im EU-Parlament zu beeinflussen. Das Golfemirat bestreitet dies.

Bereits 20 Durchsuchungen seit Beginn der Ermittlungen

Die belgische Polizei hat am Montag Räumlichkeiten des EU-Parlaments in Brüssel durchsucht. Ziel der Durchsuchungen sei es gewesen, die Daten elektronischer Geräte aus den Büros von zehn Abgeordneten sicherzustellen, erklärte die belgische Bundesstaatsanwaltschaft. Wie die Ermittler weiter erklärten, waren die bei der Durchsuchung zu beschlagnahmenden Geräte bereits am Freitag «eingefroren» worden, um ein «Verschwinden nötiger Daten für die Ermittlungen» zu verhindern.

Insgesamt hat es der Staatsanwaltschaft zufolge seit Beginn der Ermittlungen bereits 20 Durchsuchungen gegeben – 19 in Büros und Wohnräumen sowie eine im Europaparlament selbst. Dabei wurden demnach 600’000 Euro im Wohnsitz eines Verdächtigen gefunden, mehrere Hunderttausend Euro in einem Koffer in einem Brüsseler Hotel sowie 150’000 Euro in Kailis Wohnung.

Am Mittwoch wurde klar, dass Eva Kaili vorerst nicht frei kommt. Ihre Anhörung sei auf Antrag der Verteidigung auf den 22. Dezember verschoben worden, sagte ihr Anwalt André Risopoulos der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Bis dahin muss Kaili in Haft bleiben.

Nach Angaben des Anwalts konnnte Kaili bei einer für Mittwoch vorgesehenen Anhörung aufgrund eines Streiks in den Gefängnissen nicht anwesend sein. Demnach erschienen drei weitere in Untersuchungshaft sitzende Verdächtige vor Gericht, das darüber entscheiden muss, ob sie inhaftiert bleiben.

