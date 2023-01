Eva Kaili: Einzelhaft gefoltert «wie im Mittelalter»

In dieser Zeit sass Kaili 16 Stunden lang in einer Polizeizelle und in der Kälte. «Man verweigerte ihr eine zweite Decke und nahm ihr den Mantel weg. Das Licht in der Zelle war ständig an und hinderte sie am Schlafen. Sie hatte ihre Menstruation mit starken Blutungen, es ging ihr schlecht, und sie durfte sich nicht waschen. Das ist Folter», sagte Dimitrakopoulos in Brüssel vor versammelten Medien.