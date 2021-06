Promi-Anekdoten der 20-Minuten-Radio-Hosts - «Eva Mendes streichelte mir das Haar»

Auch Moderationspartner Moe hat einige in petto: Darunter eine Begegnung mit dem hochkarätigen «Hitch»-Cast in Hamburg.

In der aktuellen Folge wirds schier emotional: Freezy kann kaum glauben, dass er noch nie in seinem Leben einem Weltstar begegnet ist. Aus seinem Umfeld hört er immer wieder Geschichten.

Bist du selber schon zufällig Weltstars begegnet? Erzähl uns in den Kommentaren davon!

Wer die besten Stories in petto hat, erfahrt ihr gleich hier im Artikel.

«Ich musste letztens schmerzhaft feststellen, dass ich in meinem Leben noch nie einen Weltstar getroffen habe», leitet Freezy sein Thema für die «Drei x Drei»-Talkrunde ein . «Nie nie nie», legt der «Supreme Show»-Moderator nach. «Jö, dir kommt da ja fast ein Tränchen», meint Moderationspartner Moe. Das Thema liegt tatsächlich schwer, denn Geschichten kennt Freezy zu Genüge .

Ed Sheeran beim Shoppen, Eva Mendes im Ferienhotel

«Meine Schwester hat in L.A. mal zufällig Ed Sheeran beim Shoppen gesehen und sich ein Foto geholt», nennt er ein Beispiel. Los Angeles sei ein sicherer Wert, wenn man einen Weltstar im Alltag erspähen wolle, meint Moe. Er erinnert sich, wie sein Papa sich bei Familienferien dort neben Mike Tyson im Pissoir wiederfand.

Moes persönliches Highlight sei ein anderer Familienausflug in Hamburg gewesen: «Wir waren zufällig im selben Hotel wie der Cast von ‹Hitch – Der Date-Doktor›», erinnert sich der «Supreme Show»-Moderator. Er habe sich damals bei Will Smith und Kevin James einen Fist Bump abgeholt und: «Eva Mendes streichelte mir das Haar», so Moe.