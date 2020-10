Manuel B.* aus Hitzkirch ist am Freitagmorgen in Begleitung seiner Familie kurz nach Ladenöffnung um 9.00 Uhr bei Ikea in Rothenburg eingetroffen. «Wir wollten gemeinsam frühstücken, bedienten uns und standen in der Reihe, als wir plötzlich aufgefordert wurden, das Geschäft zu verlassen», sagt B.