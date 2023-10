Israel ruft zur Evakuierung auf: Im Gazastreifen herrscht Panik

«Das ist Chaos, niemand versteht, was zu tun ist», sagte Inas Hamdan, eine Mitarbeiterin des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Gazastreifen, am Freitagmorgen.

Palästinenser fliehen mit ihren Habseligkeiten nach israelischen Luftangriffen am 13. Oktober 2023 in vermeintlich sicherere Gebiete in Gaza-Stadt.

Israels Evakuierungsaufforderung an Zivilisten im Norden des Gazastreifens hat in der dortigen Bevölkerung Panik ausgelöst. «Das ist Chaos, niemand versteht, was zu tun ist», sagte Inas Hamdan, eine Mitarbeiterin des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Gazastreifen, am Freitagmorgen. Sie packte nach einigen Angaben für die Flucht Habseligkeiten in ihre Taschen. Das gesamte UN-Personal in Gaza-Stadt und im Norden des Küstengebiets sei aufgefordert worden, Richtung Süden nach Rafah zu fliehen.