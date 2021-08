Evan Rachel Wood zeigt ihrem Ex-Verlobten Marilyn Manson den Mittelfinger

Auf der Bühne des Bourbon Rooms Hollywood performt die Schauspielerin den Song «You Get What You Give» von den New Radicals – und zeigt ihrem Ex dabei den Mittelfinger.

Am Samstag zeigte sich die Schauspielerin auf der Bühne des Bourbon Rooms in Hollywood. Begleitet von nur einer Gitarre und ihrem Handy in der Hand, performte der «Westworld»-Star den Song «You Get What You Give» von der Band New Radicals. Während des Auftritts hob Wood schliesslich ihren Mittelfinger – in dem Moment, in dem sie Mansons Namen sang, der im vorgetragenen Song an einer Stelle vorkommt.