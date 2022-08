Abstimmungen vom 25. September: «Eveline Widmer-Schlumpf hätte die Situation ändern können, sie hat es nicht gemacht»

Eveline Widmer-Schlumpf ist heute Präsidentin von Pro Senectute Schweiz und vertritt als solche die Ja-Parole zur AHV-Reform, über die am 25. September abgestimmt wird. Die Revision sei wichtig und im Sinne der Frauen, sagt Widmer-Schlumpf in einem Interview mit der NZZ am Sonntag.