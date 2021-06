«Wer wird Millionär?»-Jubiläum - Evelyn Burdecki braucht schon bei der zweiten Frage den Joker

So kämpft Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (32) bei «Wer wird Millionär?» mit der Fünf-Euro-Frage.

Sie scheiterte jedoch beinahe an Frage Nummer zwei – nur der Publikumsjoker konnte sie noch retten.

Reality-Sternchen Evelyn Burdecki überraschte in der Jubiläumsfolge Quizmaster Günther Jauch.

Am Donnerstagabend ging die 1500. Folge von «Wer wird Millionär?» über die Bühne.

Am Donnerstag moderierte Günther Jauch (64) die 1500. Folge von «Wer wird Millionär?». Der Moderator, der die Rate-Show bereits seit dem Showstart vor 22 Jahren hostet, wurde in der Jubiläums-Folge nicht nur von Rückblicken aus seiner Zeit als Quizmaster überrascht, sondern auch von bekannten Gesichtern. Eines davon: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (32) – inklusive Papa Burdecki, der seinen ersten Fernseh-Auftritt hatte.

Die «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!»-Gewinnerin stand Jauch in einer anderen RTL-Quizshow namens «Bin ich schlauer als...?» bereits gegenüber – und besiegte ihn sogar. Diesmal konnte sie jedoch nicht mit ihrem Wissen punkten und zerbrach sich bereits über die zweite Frage den Kopf. Bei der Fünf-Euro-Aufgabe hätte sie lediglich den Satz «Steht die Kebekus auf das männliche Geschlecht, gefallen der…» ergänzen müssen. Zur Auswahl standen die Antworten: Piek Könige, Hertz Damen, Caro Buben und Kroiz Asse.

«Kann man eine Kebekus essen?»

Das Dilemma: Evelyn hatte keinen Schimmer, was mit «Kebekus» gemeint ist – nämlich die deutsche Comedian Carolin Kebekus (41). «Was ist denn eine Kebekus?», so die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin verwirrt. «Das ist die weibliche Form der Kokosnuss», spasst Jauch und Evelyn erwidert: «Ach so … wirklich? Oder veräppeln Sie mich gerade?»