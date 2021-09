Dutzende müssen ohne Zertifikat heim : Eventlokal stellt Testzelt auf – doch der Testanbieter kommt nicht

Ein Eventlokal in Burgdorf errichtete ein Testzelt, um ungeimpften Gästen eine niederschwellige Testmöglichkeit anzubieten. Der Anbieter blieb dem Testlauf allerdings fern.

In Burgdorf einen Corona-Schnelltest zu machen, ist derzeit kein einfaches Unterfangen: Termine in den Arztpraxen und Apotheken sind oft ausgebucht, ein Walk-in-Angebot gibt es nicht. Die Kulturhalle Sägegasse will hier zwischenzeitlich Abhilfe schaffen: Auf dem Vorplatz des Eventlokals haben die Betreiber letzte Woche ein Testzelt aufgestellt, damit sich ungeimpfte Gäste ohne Voranmeldung testen lassen und mit dem Zertifikat anschliessend die Konzerte, Theateraufführungen und Partys besuchen können. Als Anbieter wurde eine Apotheke gefunden, mit der man am letzten Freitag zwischen 17 und 19 Uhr einen Probelauf vereinbarte.