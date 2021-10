Everton-Star provoziert mit Ronaldo-Jubel und redet sich dann raus

Der englische Fussball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League erneut Punkte liegen gelassen. Gegen den FC Everton kam das Team um Superstar Cristiano Ronaldo und den früheren Dortmunder Jadon Sancho am Samstag trotz Halbzeitführung am Ende nur zu einem 1:1 (1:0) im eigenen Stadion.