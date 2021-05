Ausgelassene Party - EVZ-Fans feiern vor der Bossard-Arena den Meistertitel

Freude herrscht vor der Bossard-Arena in Zug: EV Zug ist Schweizer Meister!

Die EVZ-Fans feiern ihre Meisterhelden vor dem Eishockeystadion in Zug.

Der EV Zug hat am Freitag zum ersten Mal seit 23 Jahren den Meistertitel im Eishockey gewonnen.

Lange mussten der EV Zug und seine Fans warten. Am Freitagabend war es nach 23 Jahren wieder so weit: Der EVZ holte sich im Playoff-Final gegen Genf-Servette den Sieg und darf sich nun Schweizer Meister nennen. Die Fans des EV Zug feiern ausgelassen vor der Bossard-Arena in Zug, wo die dritte Partie stattfand.