EVZ Frauen: Sie schiessen die Liga kurz und klein und machen immer weiter

Darum gehts Die EVZ Frauen sind ein neu geformtes Team in der zweithöchsten Liga.

Der Neuling zerzaust alle seine Gegnerinnen und hat noch kein Tor kassiert.

Die Tospcorerin erklärt, wie es sich fast ohne Herausforderung spielen lässt.

Was zum Teufel ist denn hier los? Dieser Gedanke könnte einem Eishockey-Fan kommen, wenn er sich die Tabelle der zweithöchsten Schweizer Frauen-Liga anschaut. Das Team der EVZ Frauen, der Liga-Neuling, steht an der Spitze mit sieben Siegen in ebenso vielen Spielen. Das Torverhältnis lautet 112:0. Wie ist sowas möglich und macht es noch Sinn, so zu spielen? 20 Minuten hat nachgefragt.

Zur Erklärung: Die EVZ Frauen wurden neu gegründet und als solches Team muss man eigentlich in der untersten Liga einsteigen, der SWHL D. Doch der Club will Grosses erreichen, ist bestückt mit Nationalspielerinnen – so fand man mit dem Verband einen Kompromiss: Die Zugerinnen steigen in der zweithöchsten Liga, der Swiss Women's Hockey League B, ein. Damit ist die Dominanz erklärt. Und was sagt EVZ-Topscorerin Lara Stalder zur speziellen Situation?

«Unser Motto ist Vollgas»

Die 52-fache Schweizer Nationalspielerin ist Captain des Teams und steht mit 24 Toren und 25 Assists klar an der Spitze der Scorerwertung. Im Gespräch mit 20 Minuten erläutert die 29-jährige Luzernerin, wie es ist, Gegnerinnen mit 21:0, 17:0 oder 14:0 abzuschiessen: «Unser Motto ist Vollgas – und das bei jedem Einsatz. Uns ist egal, wer auf der anderen Seite steht, wir wollen unsere Leistung abrufen. Unser interner Wettkampf ist riesig, das spornt uns zusätzlich an. Jede Spielerin ist ehrgeizig und will zeigen, was sie kann.»

Erbarmen hat der EVZ also nicht, einschüchtern wolle man das Gegenüber aber auch nicht, so Stalder. «Unsere Gegnerinnen freuen sich hoffentlich, wenn sie in dieses Stadion einlaufen dürfen, mit dieser Supershow. Es ist ein Privileg, hier in der Bossard-Arena zu spielen.»

Das sieht Christian Bannwart, Geschäftsführer HC Thurgau Ladies, ähnlich. Die Thurgauerinnen kamen beim ersten Aufeinandertreffen zu Hause 0:21 unter die Räder – der bisher höchste Sieg der Zugerinnen in dieser Saison. «Beim Spiel in Zug in der Bossard-Arena machen wir einen speziellen Event daraus, damit das Team es auch als etwas Positives ansieht», sagt Bannwart auf Anfrage von 20 Minuten.

Er sieht es grundsätzlich als positiv an, dass sich der EV Zug im Fraueneishockey verpflichtet. Er findet jedoch auch, dass es für beide Seiten nicht erfüllend sei: «Für die Zugerinnen ist es keine Herausforderung, weil sie ein zu gutes Team für diese Liga haben. Und für die Gegnerinnen ist es natürlich deprimierend, wenn du 0:20 verlierst, das mag niemand.» Für die Thurgau Ladies sei das aber kein Problem, man wisse das richtig einzuordnen. «Das sind alles internationale Grössen im Frauen-Eishockey. Es ist cool, dass man einmal gegen eine Lara Stalder spielen darf, das ist eine einmalige Erfahrung. Aber klar gibt es Stimmen, die sagen: ‹So wollen wir nicht spielen.›»

Ohne Gegentor bleiben

Die Überlegenheit des EVZ ist so extrem, das scheint keine Challenge mehr zu sein. Stalder sagt dazu: «Wir haben andere Herausforderungen: Wir wollen alles so umsetzen, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir wollen neue Dinge ausprobieren, zusammenwachsen als Team. Der mentale Aspekt in solchen Spielen ist enorm wichtig. Da können wir sicher noch wachsen.»

Für die Olympia-Bronzegewinnerin von 2014 in Sotschi und das frisch zusammengewürfelte Team gibt es ein grosses Ziel in dieser Saison: «Es hat sich wohl auch herumgesprochen, dass wir in der Liga kein Gegentor bekommen wollen. Es ist ein Ziel, das machbar ist. Wir wollen auch defensiv solid spielen, die Scheibe eigentlich nie hergeben, das ist unsere DNA. Ich glaube, wir können dieses Ziel auch umsetzen.»

Traum ging in Erfüllung

Stalder spielte schon in den USA am College und in Schweden, auf diese Saison wechselte sie nach Zug. Warum? «Das Gesamtpaket hat mich überzeugt. Teil eines so grossen Projektes zu sein, in meiner Heimat, das hätte ich mir nie erträumt. Als ich hier aufwuchs, spielte ich nur mit Jungs zusammen. Nun darf ich für die nächsten Generationen etwas aufbauen, ein Teil davon sein, das ist ein Traum, der in Erfüllung geht.»

Die Luzernerin spielt nicht nur Hockey für den EVZ, sie ist auch zu 60 Prozent als CEO-Assistant angestellt. Sie wirkt an diversen Projekten mit, «das ist eine neue, coole Herausforderung. Es ist mega lässig, wenn man am Morgen arbeiten kann und am Nachmittag bin ich die Hockeyspielerin». Wenn man dann auch noch so erfolgreich unterwegs ist, erleichtert es den Alltag wohl auch noch ungemein.