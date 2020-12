24 Stunden nach dem 4:1-Sieg traf Zug erneut zum Spitzenkampf auf Lausanne, musste dieses Mal allerdings in der Vaudoise Arena das Eis als Verlierer verlassen. Wie bereits am Dienstag ging Zug früh in Führung, musste danach wie am Abend zuvor aber den Ausgleich hinnehmen. Und als der EVZ im letzten Drittel nach Toren von Simion und Kovar sich schon als neuerlicher Sieger wähnte, rettete Doppeltorschütze Genazzi Lausanne in die Verlängerung. Er war es auch im Penaltyschiessen, der sein Team zum 4:3-Sieg schoss.