Vorbildfunktion : EVZ will den Meistertitel auch für Nachhaltigkeit gewinnen

1 / 5 Der EVZ bemüht sich, etwa mit Car-Pooling, Nachwuchsbussen und der Sensibilisierung der Eltern die CO₂-Bilanz zu verbessern. Philipp Hegglin/ EV Zug Official Im recht aufwendigen Eishockeysport ist die Infrastruktur eine der grössten CO₂-Verursacherinnen. Die Bossard Arena Zuger ist das erste nach Minergie-Standard zertifizierte Eisstadion der Schweiz. Philipp Hegglin/EV Zug Official Lara Stalder (vorne im Bild), 28-jährige Schweizer Internationale und Mittelstürmerin beim schwedischen Profiklub Brynäs, bringt ihr Know-how in einem Teilzeitpensum als Projektleiterin Nachhaltigkeit ein beim EVZ. EV Zug

Darum gehts Der EV Zug hat sich zum Ziel gesetzt, in allen Unternehmensbereichen nachhaltig zu wirtschaften.

In der Vergangenheit hat der EV Zug schon vieles gemacht und auch erreicht.

Laut CEO erhält das Thema Nachhaltigkeit im neuen EVZ-Fahrplan als explizit erklärtes Unternehmensziel mehr Gewicht.

Der EVZ informiert neu unter nachhaltiger.evz.ch über soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeitsziele.

Der amtierende Schweizer Meister mit zwei Titeln im Eishockey, der EV Zug will seiner Rolle als Vorbild gerecht werden und legt darum einen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit. So schreibt der EVZ etwa: «Als Veranstalter von Grossanlässen sind wir Teil des Problems Klimawandel.» Darum will der Club auch einen Teil zur Lösung des Problems beitragen. Im Bereich Ökologisches hat der EVZ bereits einiges für das Klima getan: So werden etwa die Zuschauer aufgefordert, die öffentlichen Verkehrsmittel zu den Spielen zu benützen. Mit Tickets oder der Saisonkarte können Fans kostenlos im Tarifverbund Zug hin und zurück mit den Zugerland Verkehrsbetrieben fahren. Zudem stehen zehn Minuten nach Spielschluss direkt vor der Bossard Arena kostenlose Extrabusse in alle Zuger Gemeinden zur Verfügung. Diese Massnahme zeigt Wirkung: So gelangen 57 Prozent der Zuschauer mit dem ÖV, Velo oder zu Fuss ins Stadion.

Die Fans werden an den Spielen jeweils an das Thema Nachhaltigkeit erinnert. «Im Oktober stand zudem eines unserer Heimspiele unter dem Motto ‹Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht.› Dies in Zusammenhang mit unserer Mitgliedschaft in der Energiespar-Alliance des Bundes. Auch intern sensibilisieren wir unsere Mitarbeitenden, Nachwuchsspieler und Spielerinnen sowie deren Eltern auf das Thema Nachhaltigkeit. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen», sagt Mediensprecherin Jannine Kamm auf Anfrage.

«Einiges machen wir schon gut, an anderen Orten haben wir noch Potenzial.» Patrick Lengwiler, EVZ-CEO

Das Minergie-Stadion verfügt über eine Fotovoltaik-Anlage und im gesamten Hallenfeld der Bossard und Academy Arena wurden im Sommer 2020 eine LED Beleuchtung installiert. Um den Energieverbrauch weiter zu verringern, gibt es in der gesamten Arena Bewegungsmelder. Dies sind nur einige Beispiele, was der EVZ bereits getan hat. All diese Anstrengungen gehen bis ins Jahr 2012 zurück. CEO Patrick Lengwiler: «Im neuen EVZ-Fahrplan erhält auch das Thema Nachhaltigkeit als explizit erklärtes Unternehmensziel mehr Gewicht. Der EVZ will und kann mehr dazu beitragen. Einiges machen wir schon gut, an anderen Orten haben wir noch Potenzial.»

Als Nächstes wird eine Ist-Analyse erstellt. Zusätzlich zum aktuellen Projekt «Das grüne Trikot» will der EVZ seine CO₂-Bilanz eruieren und entsprechende Massnahmen ergreifen. Dabei kann der Klub auf den Support von Lara Stalder, einer der bekanntesten europäischen Eishockeyspielerinnen setzen. Die 28-jährige Schweizer Internationale und Mittelstürmerin beim schwedischen Profiklub Brynäs IF arbeitet Teilzeit auf der Geschäftsstelle des EVZ. Sie ist in diversen Nachhaltigkeitsprojekten involviert. «Mit ihrem Know-how unterstützt sie unseren Prozess enorm und bringt auch eine Aussensicht mit, welche neue Themen ins Zentrum rückt», so Kamm weiter. Damit die Fans sehen können, was sich beim EVZ in Sachen Nachhaltigkeit tut, wird auf der neuen Webseite nachhaltiger.evz.ch über soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeitsziele informiert.

