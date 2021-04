Am Mittwochabend krachte auf der Gempenstrasse ein BMW mit drei Insassen in einer engen Linkskurve gegen einen Baum.

Die Blumen und Kerzen werden immer mehr. Noch Tage nach dem tödlichen Unfall auf der Gempenstrasse nehmen Menschen Anteil am Schicksal der beiden verstorbenen jungen Männer. Am Mittwochabend schoss der BMW eines 22-jährigen Serben vor der letzten scharfen Linkskurve vor Gempen über den Strassenrand in die Böschung gegen einen Baum. Der brandneue BMW mit gut 400 PS musste zerschnitten werden, um die drei Insassen zu bergen. Der Lenker und sein Beifahrer (27) starben noch an der Unfallstelle. Der 26-Jährige auf der Rückbank überlebte schwer verletzt.