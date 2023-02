Neutralität und Waffenlieferungen: «Ewiger Parasit im Herzen Europas» – deutsche Leser ziehen über Schweiz her

In einem «Spiegel»-Artikel greift der deutsche Kolumnist Michael Sauga die Schweiz an.

In seiner Kolumne für den «Spiegel» kritisiert Michael Sauga die Schweiz scharf, weil sie «partout keine Waffen an die Ukraine liefern möchte.» Auch dass die Schweiz die Sanktionen gegen Russland «nur zögerlich» mittrage, stösst ihm sauer auf.

«Das Verhalten ist ekelerregend»

Immerhin anerkennt der Kolumnist die direkte Demokratie der Schweiz. Er schreibt: «Sicher, die Schweiz ist ein liberaler Rechtsstaat mit einer direkten Demokratie, die auch in der Bundesrepublik vielen als Vorbild gilt.» Sauga prangert jedoch im gleichen Atemzug auch die Budget- und Flüchtlingshilfe der Schweiz an. Dort stehe das Land laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft nur auf dem 29. von 40 Plätzen.

In den Kommentarspalte unter dem Artikel ist die Zustimmung für Sauga gross. So schreibt ein User: «Die Schweiz, der ewige Parasit im Herzen Europas. Das Verhalten ist einfach nur ekelerregend.» Auch weitere Kommentare lassen kein gutes Haar an der Schweiz. So heisst es unter anderem, dass «dieses Land das Geld schon immer über die Moral gestellt» habe, bis hin zu «wie wäre es denn, wenn man alle Verträge mit der Schweiz kündigt und auch den Grenzübertritt ein Jahr verbieten würde?» Ein User schreibt gar, dass die Schweiz auf «die Sanktionsliste» gehöre.

Nur vereinzelt findet man in der Kommentarspalte Zuspruch für das Handeln der Schweiz. «Schau an! Gibt es doch noch Regierungen in Europa, die das Wohl der eigenen Bevölkerung in den Vordergrund stellen?» oder «Hier spricht der Neid. Die Schweiz ist neutral. Sie kann zum ‹Freund› haben, wen sie will, und Geschäfte machen, mit wem sie will».