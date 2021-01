Hinter der Idee steht Jörg Caluori, ehemaliger Geschäftsführer der Buchhandlung Rösslitor in St. Gallen, der in Niederbüren SG wohnhaft ist. Gemäss «Die Ostschweiz» nennt Caluori Südafrika sein zweites Zuhause und pendelt regelmässig zwischen Niederbüren und Capetwon, wo er ein Haus besitzt. Im ersten Lockdown erlebte er hautnah mit, wie es der lokalen Bevölkerung in Südafrika während dieser Zeit ergangen ist. «Den Menschen in den Townships ging es extrem schlecht», sagt Caluori zu 20 Minuten.